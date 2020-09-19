«Барселона» одержала победу над «Эльче» (1:0) в матче товарищеского турнира Кубка Жоана Гампера-2020 на своем домашнем стадионе «Камп Ноу». Единственный гол в составе команды Роналда Кумана забил форвард Антуан Гризманн на 2-й минуте встречи.

Капитан каталонцев Лионель Месси вышел с первых минут и провел всю игру. Во второй половине матча состоялся дебют хавбека Миралема Пьянича. Приз MVP самому ценному игроку получил Филиппе Коутинью.

Кубок Жоана Гампера состоит из одного матча, его ежегодно организовывает «Барселона».

Для сине-гранатовых этот Кубок Жоана Гампера стал 43-м в истории.