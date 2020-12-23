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«Барселона» не продаст Коутинью зимой

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«Барселона» не будет продавать полузащитника Филиппе Коутинью в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, «сине-гранатовые» не рассматривают возможность ухода 28-летнего бразильца из команды в этом сезоне.

В сезоне-2020/21 Коутинью провел 13 матчей за «Барселону», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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