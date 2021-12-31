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«Барселона» не планирует расставаться с Депаем и Дембеле

11:14
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«Барселона» не отпустит форвардов Мемфиса Депая и Усмана Дембеле этой зимой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что футболисты не будут включены в сделку по переходу нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне Дембеле провел восемь матчей за «Барселону» и отметился двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с игроком по новому контракту проходят неудачно.

29-летний Депай в текущем сезоне провел 23 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Манчестер Сити

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Белый Олег

    29-летний Депай в текущем сезоне провел 23 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах. ------------- а депай и не знает что его в Ювентус продали этим летом, продолжает в футболке барсы бегать))

    31.12.2021

  • Кира Иванова

    Депай, дембель, Демир, ДеЙонги, Дест...Хави в помощники...Де...Деда Мороза)) Всех с наступающим Новым Годом)):santa::dancer::christmas_tree::dancer:

    31.12.2021