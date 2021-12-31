«Барселона» не планирует расставаться с Депаем и Дембеле
«Барселона» не отпустит форвардов Мемфиса Депая и Усмана Дембеле этой зимой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что футболисты не будут включены в сделку по переходу нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты в каталонский клуб.
В нынешнем сезоне Дембеле провел восемь матчей за «Барселону» и отметился двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с игроком по новому контракту проходят неудачно.
29-летний Депай в текущем сезоне провел 23 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах.
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Белый Олег
29-летний Депай в текущем сезоне провел 23 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах. ------------- а депай и не знает что его в Ювентус продали этим летом, продолжает в футболке барсы бегать))
31.12.2021
Кира Иванова
Депай, дембель, Демир, ДеЙонги, Дест...Хави в помощники...Де...Деда Мороза)) Всех с наступающим Новым Годом)):santa::dancer::christmas_tree::dancer:
31.12.2021