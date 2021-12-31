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Дани Алвес выразил надежду на возвращение Лионеля Месси в «Барселону»

08:59
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что все еще надеется на возвращение форварда Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Уход Месси был болезненным, у клуба были проблемы, его было сложно удержать. Я был против его ухода, он живая легенда. К сожалению, все прошло не так, как мы хотели. Но я надеюсь, что однажды он вернется, и мы сможем сыграть вместе», — цитирует Алвеса Alkass Sports.

34-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ». Алвес по ходу сезона вернулся в каталонский клуб.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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