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«Барселона» не хочет никому отдавать номер 10 на новый сезон

03:58
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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В сезоне-2021/22 никто из игроков «Барселоны» не будет выходить на поле в футболке с номером 10. Ранее этот номер принадлежал Лионелю Месси.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» не хочет отдавать кому-либо номер 10. При необходимости его отдадут молодому футболисту академии.

Ранее появилась информация, что Коутинью хочет взять себе номер 10.

Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с испанским клубом истек 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил ла лиги. 34-летний аргентинец продолжит карьеру в «ПСЖ».

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Евгений Козинов все материалы автора

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