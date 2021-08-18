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Коутинью может взять номер Месси в «Барселоне»

04:12
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью хочет сменить игровой номер. По информации Mundo Deportivo, бразилец может взять 10-ку, под которой до этого выступал Лионель Месси.

Месси является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с испанским клубом истек 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил ла лиги.

В прошлом сезоне ла лиги Коутинью провел 12 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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