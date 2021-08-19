«Атлетико» повысил отступные за Льоренте до 180 миллионов евро
02:50
«Атлетико» в среду, 18 августа, объявил о продлении контракта с полузащитником Маркосом Льоренте. 26-летний испанец подписал соглашение, которое рассчитано до 2027 года.
По информации Sky Sport, мадридский клуб повысил отступные за Льоренте до 180 миллионов евро.
Напомним, полузащитник перешел в «Атлетико» из другого мадридского клуба — «Реала» — в 2019 году.
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