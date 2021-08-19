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«Барселона» хочет получить 15 миллионов евро за Морибу

04:27
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Полузащитник Илайш Мориба покинет «Барселоны» в летнее трансферное окно. По информации Sport.es, каталонский клуб хочет получить за 18-летнего игрока не менее 15 миллионов евро.

Ранее Мориба отказался от подписания нового контракта с «Барселоной». На игрока претендуют несколько испанских клубов, а также «Лейпциг».

В прошлом сезоне Мориба сыграл в 14 матчах ла лиги и забил 1 гол.

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Евгений Козинов все материалы автора

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