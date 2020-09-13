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«Барселона» не будет форсировать трансфер Депая, чтобы сбить цену

08:50
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«Барселона» намерена приобрести нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Однако каталонский клуб не намерен форсировать переговоры и готов торговаться до закрытия трансферного окна: таким образом клуб хочет снизить стоимость футболиста, сообщает L'Equipe.

Контракт Депая с «Лионом» истекает следующим летом, тогда футболист может уйти вовсе бесплатно. Сам 26-летний голландец хочет перейти в «Барселону» и уже согласовал условия личного контракта. Но каталонцы не готовы платить за футболиста более 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Депай провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи.

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