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«Барселона» не будет бороться с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за де Лигта

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» прекратила свой интерес к защитнику «Ювентуса» Матису де Лигту, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб не будет бороться с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за 22-летнего игрока, так как у клуба не хватает средств на приобретение защитника.

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-descarta-fichaje-ligt-caro-13944292

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Ф2(+1.5) сета

7%

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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
ФК Ювентус
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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