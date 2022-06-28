«Барселона» не будет бороться с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за де Лигта

«Барселона» прекратила свой интерес к защитнику «Ювентуса» Матису де Лигту, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб не будет бороться с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за 22-летнего игрока, так как у клуба не хватает средств на приобретение защитника.

Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.