«Атлетико» интересуется защитником «Селтика» Юрановичем
«Атлетико» интересуется защитником «Селтика» Йосипом Юрановичем, сообщает Sky Sports.
По данным источника, мадридский клуб хочет обновить правый фланг обороны. Сообщается, что «Селтик» требует за 26-летнего хорвата 15 миллионов фунтов.
В сезоне-2021/22 Юранович забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 44 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,3 миллиона фунтов.
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4
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12
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13
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14
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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