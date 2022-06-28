«Атлетико» интересуется защитником «Селтика» Юрановичем

«Атлетико» интересуется защитником «Селтика» Йосипом Юрановичем, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб хочет обновить правый фланг обороны. Сообщается, что «Селтик» требует за 26-летнего хорвата 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Юранович забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 44 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,3 миллиона фунтов.