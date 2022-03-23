«Барселона» начала переговоры с агентом нападающего «Лидса» Рафиньи

«Барселона» начала переговоры по поводу трансфера нападающего «Лидса» Рафиньи Диаса, сообщает спортивный журналист Николо Скира в Twitter.

В контракте Рафиньи с английским клубом есть пункт об отступных в размере 70 миллионов евро. Но «Барселона» считает эту цену слишком высокой, поэтому пытается договориться на более выгодных условиях.

Отметим, что агентом 25-летнего игрока является бывший игрок сине-гранатовых Деку.

Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года. Контракт бразильца с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард в 27 матчах АПЛ забил девять голов и отдал три результативные передачи.