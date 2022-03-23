Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, несмотря на пропуск класико

Бэйл, пропустивший класико, тренируется без ограничений в сборной Уэльса

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл без ограничений тренируется в составе сборной Уэльса, сообщает AS.

Напомним, что 32-летний валлиец не был включен в заявку мадридского клуба на матч 29-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:4), пожаловавшись на боли в спине.

Несмотря на это, полузащитник присоединился к национальной команде, которая примет участие в стыковых встречах чемпионата мира 2022 года.

По информации источника, Бэйл примет участие в игре с Австрией 24 марта.