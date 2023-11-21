«Барселона» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Алькантарой

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Тиаго Алькантаре, сообщает AS.

Как утверждает источник, хавбек «мерсисайдцев» — один из главных претендентов на замену Гави, который получил тяжелую травму в матче отбора Евро-2024 Испания — Грузия (3:1). Агенту Алькантары уже известно об интересе каталонского клуба, а сам футболист заинтересован в этом переходе.

Ранее сообщалось, что испанский футболист покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.

32-летний Алькантара получил травму в апреле этого года и с тех пор на поле не появлялся.