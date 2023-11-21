«Барселона» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Алькантарой
Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Тиаго Алькантаре, сообщает AS.
Как утверждает источник, хавбек «мерсисайдцев» — один из главных претендентов на замену Гави, который получил тяжелую травму в матче отбора Евро-2024 Испания — Грузия (3:1). Агенту Алькантары уже известно об интересе каталонского клуба, а сам футболист заинтересован в этом переходе.
Ранее сообщалось, что испанский футболист покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.
32-летний Алькантара получил травму в апреле этого года и с тех пор на поле не появлялся.
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Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
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Р. Вальекано – Жирона
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|11.11
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|
Альмерия – Р. Сосьедад
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|11.11
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|
Гранада – Хетафе
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|11.11
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Осасуна – Лас-Пальмас
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Реал – Валенсия
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Барселона – Алавес
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Севилья – Бетис
|1 : 1
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Мальорка – Кадис
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Антуан Гризманн
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Нико Уильямс
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Ойян Сансет
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