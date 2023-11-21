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Стоичков считает, что Беллингем не заслужил награду Golden Boy

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал вручение награды лучшего молодого игрока Европы в 2023 году хавбеку «Реала» Джуду Беллингему.

«Я не оспариваю ценность Беллингема. Он один из сильнейших талантов в мире: у него высокий класс и большой ум. Для меня он – смесь Лаудрупа, Кака и раннего Поля Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холанном за следующий «Золотой мяч», но я хотел бы знать, что он выиграл в 2023 году? Ничего. Какой успех принесли «Реалу» все эти голы?

Может быть, тогда поговорим о том, как закончилась последняя бундеслига? «Боруссия» имела преимущество в два очка над «Баварией», когда до конца чемпионата оставалось 90 минут. Они играли дома против «Майнца», в то время как баварцы были в Кельне. Что случилось, когда осталось пять минут? Тухель выпустил Мусиалу, который в заключительном отрезке матча сделал счет 3:2 в пользу «Баварии», в то время как «Боруссия» дома сыграла вничью со счетом 2:2 и попрощалась с титулом из-за разницы мячей», – приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

17 ноября Беллингема Tuttosport объявила, что Беллингем стал обладателем награды Golden Boy в 2023 году. Церемония вручения пройдет 4 декабря в Турине.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Джуд Беллингем
Христо Стоичков
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11 1 4
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