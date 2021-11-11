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«Барселона» хочет в ближайшее время продлить контракт с Гави

«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт со своим 17-летним воспитанником
16:06
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«Барселона» хочет в ближайшее время продлить контракт со своим 17-летним полузащитником Гави, сообщает AS.

Руководство каталонского клуба активизировало работу в этом направлении. Отмечается, что каталонцы продвинулись в переговорах с агентом игрока. «Блауграна» предлагает пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что в контракте Гави пропишут ту же сумму отступных, что и в трудовых договорах Ансу Фати и Педри, — 1 миллиард евро.

Гави является воспитанником «Барселоны». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату, равную той, которую имел в резервной команде каталонцев.

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Иван Шитик все материалы автора

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