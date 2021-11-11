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«Барселона» собирается приобрести трех футболистов зимой

17:19
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«Барселона» собирается приобрести трех игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает El Partidazo de COPE.

По информации источника, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг является одним из кандидатов для усиления состава.

Также отмечается, что в каталонском клубе считают, что форвард команды Усман Дембеле лучше нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/partidazocope/status/1458759243042013186

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