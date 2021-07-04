Тони Кроос заявил, что завершит карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что завершит карьеру в мадридском клубе. Ранее футболист объявил о завершении международной карьеры.

«Думаю, 2023 год будет подходящим годом. Мне будет 33, предстоит решить, продлевать ли контракт с «Реалом» на год или на два. Пока это не решено. Но я уверен, что завершу карьеру в «Реале»», — рассказал Кроос в интервью Bild.

В составе мадридского клуба немец играет с 2014 года. За это время он провел 212 матчей и отметился 18 голами. Вместе с командой Кроос выиграл 14 трофеев. Контракт форварда с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро.