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Тони Кроос заявил, что завершит карьеру в «Реале»

07:39
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что завершит карьеру в мадридском клубе. Ранее футболист объявил о завершении международной карьеры.

«Думаю, 2023 год будет подходящим годом. Мне будет 33, предстоит решить, продлевать ли контракт с «Реалом» на год или на два. Пока это не решено. Но я уверен, что завершу карьеру в «Реале»», — рассказал Кроос в интервью Bild.

В составе мадридского клуба немец играет с 2014 года. За это время он провел 212 матчей и отметился 18 голами. Вместе с командой Кроос выиграл 14 трофеев. Контракт форварда с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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