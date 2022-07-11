«Барселона» готова заплатить «Лидсу» за Рафинью 72 миллиона евро с учетом бонусов

«Барселона» готова заплатить за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса 72 миллиона евро с учетом бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Лидс» примет предложение каталонского клуба, как только оно будет официальным.

Отмечается, что для 25-летнего бразильца «Барселона» является самой большой мечтой в карьере.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.