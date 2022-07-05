Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:38

«Барселона» хочет продать де Йонга из-за высокой зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны детали контракта полузащитника Френки де Йонга с «Барселоной», информирует Marca.

В следующем сезоне «Барса» должна выплатить хавбеку почти 21 миллион евро. В сезоне-2023/24 каталонский клуб должен будет заплатить де Йонгу 27,7 миллиона без учета бонусов. Это не окончательная сумма — в случае успехов «Барсы» она может еще возрасти.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг условной договоренности с каталонцами о покупке 25-летнего нидерландца за 65 миллионов евро, сделка предусматривает потенциальные бонусные выплаты, зависящие от игры футболиста.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону».

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Эрик тен Хаг, который знаком с де Йонгом по работе в «Аяксе».

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапорта: «Если Дембеле примет наши условия, он останется в «Барселоне»

Президент «Барселоны» провел встречу с агентом Криштиану Роналду
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости