«Барселона» хочет продать де Йонга из-за высокой зарплаты

Стали известны детали контракта полузащитника Френки де Йонга с «Барселоной», информирует Marca.

В следующем сезоне «Барса» должна выплатить хавбеку почти 21 миллион евро. В сезоне-2023/24 каталонский клуб должен будет заплатить де Йонгу 27,7 миллиона без учета бонусов. Это не окончательная сумма — в случае успехов «Барсы» она может еще возрасти.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг условной договоренности с каталонцами о покупке 25-летнего нидерландца за 65 миллионов евро, сделка предусматривает потенциальные бонусные выплаты, зависящие от игры футболиста.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону».

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Эрик тен Хаг, который знаком с де Йонгом по работе в «Аяксе».