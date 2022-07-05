«Барселона» хочет продать де Йонга из-за высокой зарплаты
Стали известны детали контракта полузащитника Френки де Йонга с «Барселоной», информирует Marca.
В следующем сезоне «Барса» должна выплатить хавбеку почти 21 миллион евро. В сезоне-2023/24 каталонский клуб должен будет заплатить де Йонгу 27,7 миллиона без учета бонусов. Это не окончательная сумма — в случае успехов «Барсы» она может еще возрасти.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг условной договоренности с каталонцами о покупке 25-летнего нидерландца за 65 миллионов евро, сделка предусматривает потенциальные бонусные выплаты, зависящие от игры футболиста.
В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону».
Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Эрик тен Хаг, который знаком с де Йонгом по работе в «Аяксе».
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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