Лапорта: «Если Дембеле примет наши условия, он останется в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, при каких условиях Дембеле останется в клубе
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, при каких условиях каталонский клуб подпишет контракт с нападающим Усманом Дембеле.
«Дембеле больше не игрок «Барселоны», но проблема экономическая. Если Дембеле примет наши условия, он останется в «Барселоне», — цитирует Лапорта Mundo Deportivo.
В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».
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