Лапорта: «Если Дембеле примет наши условия, он останется в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, при каких условиях каталонский клуб подпишет контракт с нападающим Усманом Дембеле.

«Дембеле больше не игрок «Барселоны», но проблема экономическая. Если Дембеле примет наши условия, он останется в «Барселоне», — цитирует Лапорта Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.