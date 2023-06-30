«Барселона» хочет пригласить Месси на открытие «Камп Ноу» после реконструкции
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется на возвращение Лионеля Месси для проведения торжественной церемонии, которая не состоялась при уходе игрока из клуба 2 года назад.
«Месси не вернулся, потому что он не хотел снова подвергаться такому давлению. Мы уважаем его и надеемся, что он отлично выступит в «Интер Майами». Было бы здорово, если бы он присутствовал на открытии обновленного «Камп Ноу», — приводит Football Espana Лапорту.
Месси был вынужден покинуть «Барселону» в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом. Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Этим летом он перешел в «Интер Майами».
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15
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|0
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16
|Валенсия
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|0
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17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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18
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19
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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