«Барселона» хочет пригласить Месси на открытие «Камп Ноу» после реконструкции

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется на возвращение Лионеля Месси для проведения торжественной церемонии, которая не состоялась при уходе игрока из клуба 2 года назад.

«Месси не вернулся, потому что он не хотел снова подвергаться такому давлению. Мы уважаем его и надеемся, что он отлично выступит в «Интер Майами». Было бы здорово, если бы он присутствовал на открытии обновленного «Камп Ноу», — приводит Football Espana Лапорту.

Месси был вынужден покинуть «Барселону» в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом. Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Этим летом он перешел в «Интер Майами».