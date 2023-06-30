«Барселона» отказалась продать де Йонга за 100 миллионов евро
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб отказался продавать полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро.
«В прошлом году у нас было предложение в размере 100 миллионов евро по Френки де Йонгу и мы хорошо поступили, не продав его. Есть игроки, которых не должно быть на рынке», — сказал Лапорта в эфире Tv3.
26-летний голландец с 2019 года выступает за каталонцев. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
Новости