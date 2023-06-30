«Барселона» отказалась продать де Йонга за 100 миллионов евро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб отказался продавать полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро.

«В прошлом году у нас было предложение в размере 100 миллионов евро по Френки де Йонгу и мы хорошо поступили, не продав его. Есть игроки, которых не должно быть на рынке», — сказал Лапорта в эфире Tv3.

26-летний голландец с 2019 года выступает за каталонцев. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.