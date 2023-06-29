Хорватская прокуратура вновь обвинила Ловрена и Модрича в даче ложных показаний

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Лиона» Деян Ловрен обвиняются хорватской прокуратурой в даче ложных показаний по делу об уклони от уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.

Модрич обвиняется в даче ложных показаний 13 июня 2017 года на процессе в муниципальном суде Осиека, «несмотря на то, что судья предупредил его, что он обязан говорить правду», и что дача ложных показаний карается как уголовное преступление. Судебный процесс проходил против трех высокопоставленных чиновников загребского «Динамо» и налогового чиновника, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении денег «Динамо» при переходах Модрича в «Тоттенхэм» в 2008 году и Ловрена в «Лион» в 2010-м.

Модрич дал показания о датах подписания приложений к профессиональным контрактам, регулирующих распределение трансферной компенсации между ним и его клубом «Динамо».

По мнению обвинения, Модрич дал «ложные показания» о том, что он подписывал приложения каждый раз, когда продлевал свой профессиональный контракт, и что он подписал их снова после ухода из клуба, «хотя он знал, что это неправда, так как он подписал указанные приложения к контракту уже после того, как покинул клуб».

По окончании процесса судьи приговорили четырех обвиняемых к различным наказаниям, в том числе к шести с половиной годам тюремного заключения бывшего генерального директора «Динамо» Здравко Мамича за незаконное присвоение 15,5 миллионов евро, полученных от клуба. Считается, что показания Модрича и Ловрена были в пользу Мамича, который бежал в Боснию и Герцеговину, где он сейчас и живет.

Обвинения, выдвинутые в эту среду против Модрича и Ловрена — это те же самые обвинения, которые были опубликованы против них уже в 2017 и 2018 годах соответственно, но отклонены в 2018 году, поскольку с тех пор процесс не был завершен.

Судебный процесс был закрыт в 2021 году, и в эту среду прокуратура решила возобновить обвинения в даче ложных показаний против двух футболистов.