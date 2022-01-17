«Барселона» хочет отдать Юмтити в аренду до конца сезона

Несколько игроков «Барселоны» могут покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, главная цель «Барселоны» — расставание с защитником Самюэлем Юмтити. Отмечается, что новое соглашение заключенное с Юмтити до 2026 года было заключено, что зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса.

Каталонский клуб хочет отдать защитника в аренду до конца сезона, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. После подписания нового контракта зарплата француза уменьшилась, поэтому вероятность того, что новый клуб возьмет на себя его зарплату повышается.

Помимо Юмтити каталонцы могут продать защитника Серджиньо Деста, а также нападающих Люка де Йонга и Мемфиса Депая.