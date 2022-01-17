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Сегодня, 11:04

Бензема намерен покинуть «Реал», если клуб подпишет Холанна

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет команду, если клуб подпишет форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает El Nacional.

По информации источника, 34-летний футболист уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о желании продолжить карьеру в команде, но он рассмотрит вариант ухода, если клуб подпишет Холанна.

Однако Бензема также может остаться в «Реале», если «сливочные» подпишут его соотечественника Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 форвард сыграл за «Реал» 27 матчей, забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/karim-benzema-oferta-psg-si-reial-madrid-florentino-perez-fitxa-erling-haaland_696228_102.html
Карим Бензема
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
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 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
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 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
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 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
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 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 1 : 2
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 1 : 0
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 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

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Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Атлетик

 16 1 4
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