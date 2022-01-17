Бензема намерен покинуть «Реал», если клуб подпишет Холанна

Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет команду, если клуб подпишет форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает El Nacional.

По информации источника, 34-летний футболист уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о желании продолжить карьеру в команде, но он рассмотрит вариант ухода, если клуб подпишет Холанна.

Однако Бензема также может остаться в «Реале», если «сливочные» подпишут его соотечественника Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 форвард сыграл за «Реал» 27 матчей, забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.