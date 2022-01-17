«Барселона» хочет решить вопрос с будущим Дембеле в течение ближайших двух суток

«Барселона» хочет решить вопрос с контрактом Усмана Дембеле в течение ближайших двух суток, сообщает football-espana.

Сообщалось, что 24-летний француз не хочет оставаться в каталонском клубе на тех условиях, что они предлагают. Дембеле намерен покинуть «Барсу» летом 2022 года, так как считает, что клуб предлагает ему слишком низкую зарплату.

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 6 матчах ла лиги и отдал 2 результативные передачи.