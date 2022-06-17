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Сегодня, 16:44

«Барселона» готовит новое предложение «Баварии» по трансферу Левандовски

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски все еще может стать игроком «Барселоны». Каталонцы готовят новое предложение по трансферу 33-летнего польского нападающего, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в каталонский клуб.

Отмечается, что размер первого предложения, сделанного «Барселоной», составил 32 миллионов евро плюс бонусу в размере 5 миллионов. Новое предложение может быть направлено мюнхенскому до конца текущей недели.

При этом в «Баварии» в ходе частных бесед обсуждают, что переговоры с каталонцами можно будет начать, если клуб предложит 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

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