«Барселона» готовит новое предложение «Баварии» по трансферу Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски все еще может стать игроком «Барселоны». Каталонцы готовят новое предложение по трансферу 33-летнего польского нападающего, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в каталонский клуб.

Отмечается, что размер первого предложения, сделанного «Барселоной», составил 32 миллионов евро плюс бонусу в размере 5 миллионов. Новое предложение может быть направлено мюнхенскому до конца текущей недели.

При этом в «Баварии» в ходе частных бесед обсуждают, что переговоры с каталонцами можно будет начать, если клуб предложит 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.