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Сегодня, 16:04

Гризманн не рассматривает вариант с переходом в «Атлетик»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не собирается переходить в «Атлетик». Форвард не рассматривает такое вариант, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 24 июня состоятся президентские выборы в «Атлетике» из Бильбао. Если победителем станет кандидат Иньяки Аречабалета, то на пост главного тренера команды согласится вернуться Марсело Бьелса.

В случае назначения аргентинского специалиста клуб может подписать Антуана Гризманна.

В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне». В пункте договора имеется обязательный пункт, при котором «матрасники» должны выкупить француза за 40 миллионов евро.

Антуан Гризманн
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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Реал – Бетис
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22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

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