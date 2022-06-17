Гризманн не рассматривает вариант с переходом в «Атлетик»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не собирается переходить в «Атлетик». Форвард не рассматривает такое вариант, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 24 июня состоятся президентские выборы в «Атлетике» из Бильбао. Если победителем станет кандидат Иньяки Аречабалета, то на пост главного тренера команды согласится вернуться Марсело Бьелса.

В случае назначения аргентинского специалиста клуб может подписать Антуана Гризманна.

В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне». В пункте договора имеется обязательный пункт, при котором «матрасники» должны выкупить француза за 40 миллионов евро.