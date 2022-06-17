«Барселона» хочет разорвать контракт с Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к уходу из команды. Каталонский клуб этим летом планирует расторгнуть его контракт, сообщает Sport.es.

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты. В том же месяце защитник успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги.

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие в одном матче за «Барселону»: он провел на поле все 90 минут в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.