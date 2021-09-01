«Барселона» готова продлить контракт с Куманом
Руководство «Барселоны» ведет переговоры с главным тренером команды Роналдом Куманом о продлении контракта на следующий сезон, утверждает Sport.es.
Однако продление контракта будет возможно при соблюдении ряда условий: «Барселона» должна показывать хорошую игру и завоевывать титулы; тренер должен следовать стратегическим направлениям, определенных клубом.
Роналд Куман возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021, а также занял третье место в ла лиге. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов сине-гранатовые завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ» (1:4 и 1:1).
«Барселона» в 3 матчах нового сезона ла лиги набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (7), опережающий каталонцев по дополнительным показателям.
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