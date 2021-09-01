Гризманн обратился к фанатам «Барселоны» после ухода из клуба
Нападающий Антуан Гризманн обратился к болельщикам «Барселоны» после ухода из клуба.
«Дорогие «кулес»! Я прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал все, что мог ради «Барселоны» и стал частью истории этого великого клуба. Я ухожу с грустью от того, что больше не смогу насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что был одним из вас», — написал у себя в Twitter Гризманн.
Gracias @FCBarcelona ?? pic.twitter.com/JygoW5pwQj— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 1, 2021
Гризманн перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна. Мадридский клуб арендовал 30-летнего француза до конца сезона-2021/22 с возможностью продления соглашения еще на один год, а также с опцией выкупа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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