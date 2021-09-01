Гризманн обратился к фанатам «Барселоны» после ухода из клуба

Нападающий Антуан Гризманн обратился к болельщикам «Барселоны» после ухода из клуба.

«Дорогие «кулес»! Я прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал все, что мог ради «Барселоны» и стал частью истории этого великого клуба. Я ухожу с грустью от того, что больше не смогу насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что был одним из вас», — написал у себя в Twitter Гризманн.

Гризманн перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна. Мадридский клуб арендовал 30-летнего француза до конца сезона-2021/22 с возможностью продления соглашения еще на один год, а также с опцией выкупа.