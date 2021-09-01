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Азар: «Реал» потратил на меня много денег — хочу им кое-что вернуть»

18:20
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Форвард «Реала» Эден Азар намерен в нынешнем сезоне доказать мадридскому клубу свою ценность.

«Я подписал контракт с «Реалом» на пять сезонов. Первые два не были хорошими из-за травм, но у меня осталось еще три года, чтобы доказать свою состоятельность. Я жду того момента, когда снова смогу показать свою ценность. «Реал» уже потратил на меня много денег. Я хочу им кое-что вернуть», — цитирует Азара HLN.

В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.hln.be/dossier-estland-belgie-donderdag-20u45-live-op-vtm-en-hln-be/openhartige-eden-hazard-in-een-exclusief-gesprek-tot-qatar-ga-ik-door-nadien-is-het-mogelijk-dat-ik-stop-als-international~a08aee41/

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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