Азар: «Реал» потратил на меня много денег — хочу им кое-что вернуть»
Форвард «Реала» Эден Азар намерен в нынешнем сезоне доказать мадридскому клубу свою ценность.
«Я подписал контракт с «Реалом» на пять сезонов. Первые два не были хорошими из-за травм, но у меня осталось еще три года, чтобы доказать свою состоятельность. Я жду того момента, когда снова смогу показать свою ценность. «Реал» уже потратил на меня много денег. Я хочу им кое-что вернуть», — цитирует Азара HLN.
В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.hln.be/dossier-estland-belgie-donderdag-20u45-live-op-vtm-en-hln-be/openhartige-eden-hazard-in-een-exclusief-gesprek-tot-qatar-ga-ik-door-nadien-is-het-mogelijk-dat-ik-stop-als-international~a08aee41/
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