«Барселона» готова продать Мориба за 20 миллионов евро
Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба привлек внимание нескольких европейских клубов. У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «Лейпциги», утверждает Mundo Deportivo.
Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.
«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.
Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.
В прошлом сезоне Мориба сыграл в 14 матчах ла лиги и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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