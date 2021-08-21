«Барселона» готова продать Мориба за 20 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба привлек внимание нескольких европейских клубов. У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «Лейпциги», утверждает Mundo Deportivo.

Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.

«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.

Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.

В прошлом сезоне Мориба сыграл в 14 матчах ла лиги и забил 1 гол.