Marca: Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»
Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос своего контракта с клубом, утверждает Marca.
В день назначения итальянца (1 июня) главным тренером «сливочных» футболист позвонил ему с поздравлениям и пожеланиями успехов.
После этого Рамос попросил Анчелотти вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы испанец мог остаться в «Реале».
Анчелотти сообщил футболисту, что не может ему помочь, отметив, что этот вопрос должен решаться между Рамосом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год и покинул команду нынешним летом в качестве свободного агента. В начале июля он подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.
Защитник еще не провел ни одного матча за парижан, так как продолжает восстанавливаться от травмы.
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