Marca: Рамос просил Анчелотти помочь ему остаться в «Реале»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос своего контракта с клубом, утверждает Marca.

В день назначения итальянца (1 июня) главным тренером «сливочных» футболист позвонил ему с поздравлениям и пожеланиями успехов.

После этого Рамос попросил Анчелотти вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы испанец мог остаться в «Реале».

Анчелотти сообщил футболисту, что не может ему помочь, отметив, что этот вопрос должен решаться между Рамосом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год и покинул команду нынешним летом в качестве свободного агента. В начале июля он подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.

Защитник еще не провел ни одного матча за парижан, так как продолжает восстанавливаться от травмы.