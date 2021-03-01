«Барселона» готова продать Гризманна за 60 миллионов евро

«Барселона» готова рассмотреть предложения по продаже нападающего Антуана Гризманна. Испанский клуб хочет получить за футболиста 60 миллионов евро, информирует OK Diario.

Основными претендентами на 29-летнего француза считаются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах и забил 12 голов при 10 голевых передачах.