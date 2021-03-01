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Источник: еще несколько руководителей «Барселоны» арестованы

15:25
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Еще несколько руководителей «Барселоны» были арестованы вслед за бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу. В сфере интересов полиции оказались Оскар Грау (исполнительный директор клуба), Роман Гомес Понти (глава юридического отдела) и Хуаме Месферрер (бывший советник Бартомеу), сообщает Cadena SER.

Предполагается, что полицейская операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации в отношении игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Жозепа Бартомеу.

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