Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» готова подписать контракт с Мориба на улучшенных условиях

17:42
Теги:

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Илайшей Мориба, сообщает 20 марта Mundo Deportivo.

Контракт 18-летнего уроженца Гвинеи истекает летом 2022 года. Испанский клуб готов заключить новое долгосрочное соглашение на улучшенных условиях.

Мориба является игроком юниорской сборной Испании.

За главную команду «Барселоны» он провел в нынешнем сезоне 7 матчей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...