Куман заявил, что президент «Барселоны» Лапорта доволен его работой

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил о том, что президент клуба Жоан Лапорта отметил его работу в этом сезоне.

«Важно сейчас, что Лапорта доволен и хорошо оценил проделанную в этом сезоне работу. Он сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов», — заявил Marca Куман.

Ранее издание Cadena Ser сообщило, что руководство клуба хочет видеть в команде главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Но если «Барселона» станет чемпионом Испании в этом сезоне, то Лапорта не против оставить Кумана на посту главного тренера.

В текущем сезоне «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице примеры. После 27 игр команда набрала 59 очков, отставая от идущего на первом месте «Атлетико» на 4 очка.