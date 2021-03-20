Куман заявил, что президент «Барселоны» Лапорта доволен его работой
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил о том, что президент клуба Жоан Лапорта отметил его работу в этом сезоне.
«Важно сейчас, что Лапорта доволен и хорошо оценил проделанную в этом сезоне работу. Он сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов», — заявил Marca Куман.
Ранее издание Cadena Ser сообщило, что руководство клуба хочет видеть в команде главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Но если «Барселона» станет чемпионом Испании в этом сезоне, то Лапорта не против оставить Кумана на посту главного тренера.
В текущем сезоне «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице примеры. После 27 игр команда набрала 59 очков, отставая от идущего на первом месте «Атлетико» на 4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/03/20/6055e8fde2704ef04a8b45a0.html
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