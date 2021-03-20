Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» проявляет интерес к Кейта

08:58
Теги:

«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, «Королевский клуб» находится в поиске футболиста, который сможет увеличить ротацию команды в центре полузащиты. Сообщается, что 26-летний гвинеец входит в список целей «Реала» и может обойтись «сливочным» в 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Кейта провел 15 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.todofichajes.com/el-real-madrid-tantea-el-fichaje-de-keita/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...