«Реал» проявляет интерес к Кейта
«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, «Королевский клуб» находится в поиске футболиста, который сможет увеличить ротацию команды в центре полузащиты. Сообщается, что 26-летний гвинеец входит в список целей «Реала» и может обойтись «сливочным» в 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Кейта провел 15 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.todofichajes.com/el-real-madrid-tantea-el-fichaje-de-keita/
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