Банега посетил ночной клуб в Валенсии. В этом заведении коронавирусом заболели 12 сотрудников

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега снова нарушил рекомендации, направленные на распространение эпидемии коронавируса, сообщает Marca.

Его жена Валерия выложила социальные сети видео с вечеринки в одном из ночных клубов Валенсии. На кадрах виден и сам Банега, который не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию.

?Nueva pol?mica rodea de nuevo a Ever Banega!!! #Radioestadio



V?deo publicado en redes sociales donde aparece sin mascarilla en la discoteca Mya, en la que 12 trabajadores han dado positivo por Covid!! pic.twitter.com/JHeZZvriC5 — Radioestadio (@Radioestadio) July 25, 2020

На выходных стало известно, что сразу 12 сотрудников данного заведения заболели коронавирусом.

Ранее Банега нарушил санитарные рекомендации, когда устроил барбекю для одноклубников из «Севильи».