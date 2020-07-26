Банега посетил ночной клуб в Валенсии. В этом заведении коронавирусом заболели 12 сотрудников
10:15
Полузащитник «Севильи» Эвер Банега снова нарушил рекомендации, направленные на распространение эпидемии коронавируса, сообщает Marca.
Его жена Валерия выложила социальные сети видео с вечеринки в одном из ночных клубов Валенсии. На кадрах виден и сам Банега, который не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию.
На выходных стало известно, что сразу 12 сотрудников данного заведения заболели коронавирусом.
Ранее Банега нарушил санитарные рекомендации, когда устроил барбекю для одноклубников из «Севильи».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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