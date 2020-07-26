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Банега посетил ночной клуб в Валенсии. В этом заведении коронавирусом заболели 12 сотрудников

10:15
Эвер Банега. Фото Reuters
Эвер Банега. Фото Reuters
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Полузащитник «Севильи» Эвер Банега снова нарушил рекомендации, направленные на распространение эпидемии коронавируса, сообщает Marca.

Его жена Валерия выложила социальные сети видео с вечеринки в одном из ночных клубов Валенсии. На кадрах виден и сам Банега, который не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию.

На выходных стало известно, что сразу 12 сотрудников данного заведения заболели коронавирусом.

Ранее Банега нарушил санитарные рекомендации, когда устроил барбекю для одноклубников из «Севильи».

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