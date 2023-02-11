«Севилья» хочет подписать Симеоне из «Наполи»

«Севилья» хочет подписать контракт с нападающим «Наполи» Джованни Симеоне, сообщает Todofichajes.

По данным источника, испанский клуб рассматривает 27-летнего аргентинца в качестве конкуренции форварду Юссефу Эн-Несири.

В этом сезоне серии А Симеоне провел 12 матчей и забил 3 гола. Он выступает за неаполитанский клуб на правах аренды из «Вероны», которая заканчивает в конце этого сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.