Азар заявил, что намерен остаться в «Реале» и добиться успеха

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что намерен остаться в команде и добиться успеха.

«Уверен ли я, что останусь в «Реале»? Абсолютно, ни на секунду в этом не сомневаюсь. Я не уйду из «Реала», провалившись здесь. Хочу показать, что создан дня «Королевского клуба». Два года в команде были тяжелыми, я и был в «Реале», и не был в команде. Если я играл, то было сложно из-за коронавируса. Мы играли на стадионе без болельщиков, а я приходил, чтобы играть на заполненном «Сантьяго Бернабеу». Надеюсь, стадион скоро достроят, а трибуны вновь будут полны людей. Мне это нужно», — цитирует AS Азара.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. На его счету 5 голов и 8 результативных передач в 43 матчах за «сливочных».