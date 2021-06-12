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«Атлетико» отказался подписывать форварда «Порту» Корону

10:57
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«Атлетико» отказался подписывать нападающего «Порту» Хесуса Корону, сообщает Record.

По информации источника, агент 28-летнего мексиканца предложил мадридскому клубу подписать игрока летом 2022 года на правах свободного агента, но испанская сторона отказалась от такого варианта. Сообщается, что отказ последовал после того, как «Атлетико» счел запросы агента футболиста по подписному бонусу слишком высокими.

В сезоне-2020/21 Корона провел 48 матчей за «Порту», на его счету 3 гола и 13 результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/fc-porto/detalhe/atletico-madrid-recusa-corona-a-custo-zero-dragoes-alertados-por-alto-dirigente

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