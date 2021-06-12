Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» требует за Триппьера 40 миллионов евро

21:18
Теги:

«Атлетико» хочет сохранить у себя защитника Кирана Триппьера. Однако к игроку имеется серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» согласен продать игрока за 40 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Триппьер имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Триппьер сыграл в 35 матчах во всех турнирах и слеоао 6 голевых передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Бельгия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Чепчугов назвал точный счет матча Евро-2020 Бельгия — Россия
Бельгия — Россия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Россия — Бельгия: прогноз Виктории Лопыревой на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд