«Атлетико» требует за Триппьера 40 миллионов евро
21:18
«Атлетико» хочет сохранить у себя защитника Кирана Триппьера. Однако к игроку имеется серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» согласен продать игрока за 40 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Триппьер имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Триппьер сыграл в 35 матчах во всех турнирах и слеоао 6 голевых передач.
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