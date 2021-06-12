«Атлетико» требует за Триппьера 40 миллионов евро

«Атлетико» хочет сохранить у себя защитника Кирана Триппьера. Однако к игроку имеется серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» согласен продать игрока за 40 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Триппьер имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Триппьер сыграл в 35 матчах во всех турнирах и слеоао 6 голевых передач.