Азар рассказал, как перенес частые травмы в прошлом сезоне ла лиги

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, что думает о своих частых травмах. В сезоне-2021/22 футболист часто получал повреждения, которые требовали долгого восстановления.

«Травмы стали чем-то новым для меня, пришлось многое узнать, делать всякие вещи, как работает твое тело, приходилось больше работать с физиотерапевтами и так далее. Это хороший вызов сейчас. Я здоров, так что я просто готов играть», — цитирует бельгийца ESPN.