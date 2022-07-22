Азар рассказал, как перенес частые травмы в прошлом сезоне ла лиги
Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, что думает о своих частых травмах. В сезоне-2021/22 футболист часто получал повреждения, которые требовали долгого восстановления.
«Травмы стали чем-то новым для меня, пришлось многое узнать, делать всякие вещи, как работает твое тело, приходилось больше работать с физиотерапевтами и так далее. Это хороший вызов сейчас. Я здоров, так что я просто готов играть», — цитирует бельгийца ESPN.
В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
|Атлетико
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
|0
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|
8
|Атлетик
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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