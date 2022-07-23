Азар рискует пропустить матч против «Барселоны»

Нападающий «Реала» Эден Азар на этой неделе получил травму на тренировке. Команда находится на сборах в США.

Как сообщает AS, 31-летний бельгиец рискует пропустить товарищеский матч против «Барселоны».

Товарищеский матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 24 июля, на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.