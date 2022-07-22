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Сегодня, 21:27

Каземиро — о Неймаре: «Если он не нужен «ПСЖ», то нужен «Реалу»

Каземиро заявил, что Неймар нужен «Реалу»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, что думает о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».

«Неймар может играть за любую команду мира. Если он не нужен «ПСЖ», то нужен «Реалу» — цитирует Каземиро Sport TV.

В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 22 игры в лиге 1, забил 13 голов сделал 6 ассистов. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно парижане хотят продать или отдать в аренду Неймара.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
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1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
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