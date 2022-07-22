Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, что думает о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».

«Неймар может играть за любую команду мира. Если он не нужен «ПСЖ», то нужен «Реалу» — цитирует Каземиро Sport TV.

В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 22 игры в лиге 1, забил 13 голов сделал 6 ассистов. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно парижане хотят продать или отдать в аренду Неймара.