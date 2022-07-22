Каземиро — о Неймаре: «Если он не нужен «ПСЖ», то нужен «Реалу»
Каземиро заявил, что Неймар нужен «Реалу»
Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, что думает о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».
«Неймар может играть за любую команду мира. Если он не нужен «ПСЖ», то нужен «Реалу» — цитирует Каземиро Sport TV.
В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 22 игры в лиге 1, забил 13 голов сделал 6 ассистов. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.
Сообщалось, что в летнее трансферное окно парижане хотят продать или отдать в аренду Неймара.
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14
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|0
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|0
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|0-0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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|
Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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