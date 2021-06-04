Азар рад назначению Анчелотти на пост главного тренера «Реала»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.
«Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал «Реалу». С командой он выиграл Лигу чемпионов. Мы знаем, что это тренер с огромным опытом. Он знаком с городом и фанатами. Вместе мы добьемся великих вещей», — цитирует Азара RTBF.
61-летний Анчелотти возглавил «Реал» 1 июня, подписав с клубом трехлетний контракт. Специалист тренировал мадридцев с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» становились победителями Лиги чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также завоевывали Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.
Дополнительная информация:
https://www.rtbf.be/sport/football/etranger/espagne/detail_eden-hazard-sur-l-arrivee-de-carlo-ancelotti-au-real-madrid-on-peut-faire-de-grandes-choses-ensemble?id=10774550
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