Азар рад назначению Анчелотти на пост главного тренера «Реала»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал «Реалу». С командой он выиграл Лигу чемпионов. Мы знаем, что это тренер с огромным опытом. Он знаком с городом и фанатами. Вместе мы добьемся великих вещей», — цитирует Азара RTBF.

61-летний Анчелотти возглавил «Реал» 1 июня, подписав с клубом трехлетний контракт. Специалист тренировал мадридцев с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» становились победителями Лиги чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также завоевывали Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.