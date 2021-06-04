Ансу Фати посетил тренировку сборной Испании

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в четверг, 3 июня, посетил тренировку сборной Испании. 18-летний испанец был приглашен тренерским штабом национальной команды.

Ansu Fati a ?t? invit? par la Roja pour assiter aux entra?nements aujourd'hui.



Le jeune barcelonais se remet toujours de sa blessure au genou. ? pic.twitter.com/dBHxJmxXBC — BeFoot (@_BeFoot) June 3, 2021

В начале мая футболист перенес артроскопию. Операция была сделана под наблюдением врачей «Барселоны».

Фати получил травму колена в ноябре в матче чемпионата Испании против «Бетиса». В этом сезоне Фати провел 7 матчей в ла лиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.