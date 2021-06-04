Ансу Фати посетил тренировку сборной Испании
03:20
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в четверг, 3 июня, посетил тренировку сборной Испании. 18-летний испанец был приглашен тренерским штабом национальной команды.
В начале мая футболист перенес артроскопию. Операция была сделана под наблюдением врачей «Барселоны».
Фати получил травму колена в ноябре в матче чемпионата Испании против «Бетиса». В этом сезоне Фати провел 7 матчей в ла лиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
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